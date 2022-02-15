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Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 14.02.2022
10:40 15.02.2022 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|14.01.2022
|8.0171
|17.01.2022
|8.0789
|18.01.2022
|8.1046
|19.01.2022
|8.0854
|20.01.2022
|8.2408
|21.01.2022
|9.0260
|24.01.2022
|9.0000
|25.01.2022
|9.0671
|26.01.2022
|9.1151
|27.01.2022
|9.2185
|28.01.2022
|9.1977
|31.01.2022
|9.0310
|01.01.2022
|9.0868
|02.01.2022
|9.0610
|03.01.2022
|9.0043
|04.01.2022
|9.0113
|07.01.2022
|9.0065
|08.01.2022
|9.0000
|09.01.2022
|9.0054
|10.01.2022
|9.0387
|11.01.2022
|9.0988
|14.01.2022
|9.1831
Данные НБУВ соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-р
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