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Золото дорожает 15 февраля на ослаблении доллара
09:55 15.02.2022 |
Цена на золото во вторник утром растет на фоне снижения курса доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.55 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 10,05 доллара, или на 0,54%, до 1879,3 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 0,13%, до 23,815 доллара за унцию.
Поддержку стоимости драгоценного металла во вторник оказывает индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США), который уменьшается на 0,18%, до 96,2 пункта. Традиционно более дешевый доллар делает золото более выгодным для покупки.
Кроме того, драгоценный металл получает выгоду в качестве актива-убежища от геополитической напряженности.
Согласно аналитику Филиппу Нова (Phillip Nova), слова которого приводит газета Wall Street Journal, более высокая волатильность будет присутствовать на рынке золота в течение некоторого времени.
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