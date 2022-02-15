Золото дорожает 15 февраля на ослаблении доллара

Цена на золото во вторник утром растет на фоне снижения курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.55 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 10,05 доллара, или на 0,54%, до 1879,3 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 0,13%, до 23,815 доллара за унцию.

Поддержку стоимости драгоценного металла во вторник оказывает индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США), который уменьшается на 0,18%, до 96,2 пункта. Традиционно более дешевый доллар делает золото более выгодным для покупки.

Кроме того, драгоценный металл получает выгоду в качестве актива-убежища от геополитической напряженности.

Согласно аналитику Филиппу Нова (Phillip Nova), слова которого приводит газета Wall Street Journal, более высокая волатильность будет присутствовать на рынке золота в течение некоторого времени.