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Евро дорожает к доллару 15 февраля в ожидании статистики
08:10 15.02.2022 |
Курс евро во вторник утром растет к доллару перед публикацией макроэкономических данных по еврозоне и Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.26 EET курс евро к доллару рос до 1,1317 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1305 доллара. Курс доллара к иене снижался до 115,31 иены за доллар со 115,53 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,19%, до 96,19 пункта.
Во вторник европейские инвесторы ждут блока экономической статистики по региону, в частности, данных по ВВП еврозоны за четвертый квартал прошлого года. Аналитики полагают, что ВВП 19 стран еврозоны, согласно второй оценке, в четвертом квартале вырос на 4,6% в годовом выражении и на 0,3% - в квартальном.
В то же время Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) опубликует индекс доверия инвесторов к экономике Германии. Аналитики прогнозируют, что показатель в феврале вырос до 55 пунктов с 51,7 пункта в январе.
Также ожидается статистика по торговому балансу еврозоны. Эксперты предполагают, что дефицит внешнеторгового баланса в декабре вырос до 3,2 миллиарда евро с 1,5 миллиарда евро в ноябре.
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