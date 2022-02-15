Спрос вырос по всем направлениям: валюту 14 февраля покупали инвесторы, бизнес, население

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

Регулятор на торгах межбанка всеми силами противостоял ажиотажному спросу на инвалюту, спровоцировавшему резкое ослабление гривны. Правда, нацвалюту все равно будет штормить, если политическая напряженность не спадет.

Официальный курс доллара на вторник, 15 февраля, установлен Нацбанком на уровне 28,53 грн/$, что на 50 копеек превышает показатели понедельника.

Евро подорожал на 35 копеек, до 32,32 грн/€.

Курс на межбанке

Первая сделка торгов на межбанке в понедельник, 14 февраля, прошла очень рано, еще до 9 часов утра - при этом уже на открытии покупатели выказывали готовность заключать сделки по любой цене. В результате в первые несколько минут покупки осуществлялись по курсу 28,3 грн/$.

Как объясняет директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, эту ситуацию, и в целом ход сегодняшних торгов, предопределил существенный рост напряженности геополитической ситуации, случившийся на выходных.

"Еще задолго до начала торговой сессии стало очевидно, что уже на открытии рынок ждет существенный рост котировок", - отметила Золотько, указав, что на выходных на политическое обострение отреагировал наличный рынок валюты - здесь курс продажи доллара вырос до 28,5-28,8 грн/$, что создало дополнительное давление на предстоящую межбанковскую сессию.

Валюту повально скупают все: на рынке - паника. Каким будет курс доллара во вторник, 15 февраля - фото 1

С самого утра понедельника на рынке ощущался ажиотажный спрос, в то время как предложения инвалюты практически не было.

Благодаря этому котировки очень быстро взлетели до уровней 28,7-28,8 грн/$. Это произошло даже притом, что Нацбанк с первых минут участвовал в торгах, продавая доллары в режиме выбора наилучшего курса.

Еще одной особенность торгов понедельника стала повышенная волатильность, отмечает казначей.

"За считанные минуты котировки то поднимались до пиковых уровней у отметки 28,7 грн/$, то опускались ниже 28,5 грн/$. В таком режиме торги проходили до 11 часов", - говорит эксперт.

Золотько также указала на рекордный объем торгов - уже к 11:00 в Bloomberg успели заключить сделок на более чем $300 млн.

В общей же сложности сессии покорился уровень в $650 млн, что стало наивысшим результатом с ноября 2021 года, когда "Укрэнерго" конвертировал привлеченную в ходе размещения "зеленых" облигаций валюту.

Между тем ажиотаж на торгах начал стихать ближе к обеду. Этому, с одной стороны, способствовали очень активные интервенции Нацбанка, а с другой - к этому времени наиболее панически настроенные покупатели успели удовлетворить спрос и давление на гривну несколько ослабло.

При этом оценить уровень интервенций НБУ не позволяет тактика торгов регулятора, который осуществлял продажи валюты по лучшему курсу. Однако, добавляет Золотько, исходя из общего объема сессии НБУ наторговал на $350-400 млн.

Большую часть второй половины понедельника сделки заключались в рамках 28.5-28,57 грн/$. Национальный банк и тогда продолжал принимать участие в торгах, удовлетворяя заявки покупателей.

Лишь в финальной части сессии TOD (с расчетами день в день) котировки опустились в коридор 28,45-28,47 грн/$.

Впрочем, уже во время сессии TOM (расчеты на следующий рабочий день) курс скорректировался до отметок 28,5-28,55 грн/$.

Причина курсового скачка в понедельник - резкий рост напряженности на выходных - является психологическим фактором, но недооценивать его влияния нельзя, подчеркнула Золотько.

"Спрос сегодня вырос по всем направлениям: валюту покупали инвесторы, бизнес, население", - указала банкир.

В дальнейшем курсовая динамика также будет полностью зависеть от политики - даже небольшие намеки на деэскалацию могут очень быстро развернуть курсовой тренд. И, напротив, рост напряженности будет увеличивать давление на гривну.

В такой ситуации ключевым фактором поддержки для гривны являются интервенции НБУ. Золотько обращает внимание, что на сегодняшних торгах регулятор "дал рынку очень важный сигнал и еще раз показал, что готов демпфировать дисбалансы, вызванные сугубо психологическими факторами".

При этом от завтрашних торгов банкир ждет сохранение тренда на рост курса доллара в случае, если в ближайшее время не произойдет существенных положительных изменений в информационном пространстве.

"Хотя я не жду столь существенной, как в понедельник, волатильности и настолько значительного объема торгов", - при этом заметила Золотько.

По ее оценкам, торги вторника пройдут в рамках 28,38-28,75 грн/$.