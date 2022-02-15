НБУ на прошлой неделе купил на межбанке $253,2 миллиона

Национальный банк на прошлой неделе на межбанковском валютном рынке купил 253,2 млн долл. США и продал 50 млн долл. США.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Согласно результатам валютных интервенций, Национальный банк с 7 февраля по 11 февраля 2022 года на межбанковском валютном рынке купил по единому курсу 173,2 млн долл. и по лучшему курсу - 80 млн долл., а также продал по единому курсу 50 млн долл.

С начала 2022 года Нацбанк на межбанковском валютном рынке купил 606,9 млн долл. и продал - 1561,2 млн долл.

Как сообщалось, в 2021 году Национальный банк купил на межбанке 3,691 млрд долл., продал - 1,276 млрд долл. В 2020 году Нацбанк купил 4,929 млрд долл., продал - 3,891 млрд долл.