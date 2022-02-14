Финансовые новости
- |
- 14.02.22
- |
- 14:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Справочный курс гривны 11 февраля понижен на 14,58 коп до 28,0354 грн/$1
12:30 14.02.2022 |
Национальный банк 14 февраля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 51.11 коп. до 28.5465 UAH/USD.
|Показатель
|11.01.2022
|12.02.2022
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.0354
|28.5465
|1.82
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Слова Пристайко о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с РФ вырваны из контекста – МИД
ТОП-НОВОСТИ
|Киев запросил срочную встречу со странами-членами Венского документа
|Позитив недели. Учения украинской армии «Метель-2022» будут идти до конца февраля
|Феодализм на Донбассе. Как из живущих в оккупации выжимают последние соки
|Э-выборы для Зе-президента: Как голосование в смартфоне мобилизует оппозицию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Убытки от незаконных действий с платежными картами в 2021г выросли на 35% – НБУ
|Доллар 14 февраля дорожает к евро на перспективах повышения ставки ФРС США
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 11.02.22
|Справочный курс гривны 11 февраля понижен на 14,58 коп до 28,0354 грн/$1
|Fitch подтвердил рейтинги украинских госбанков на уровне «B» и ухудшил их прогноз до стабильного
|Азиатские биржи 14 февраля закрылись преимущественно снижением
Это интересно
|815 л.с. и две секунды до «сотни»: представлен новый суперкар DS
|SpaceX показала, как будет выглядеть пилотируемый полет Starship на Марс
|Крупнейшая криптобиржа мира Binance инвестировала 200 миллионов долларов в Forbes
|«Дочка» Samsung приобрела украинский стартап
|Стинг продал права на все свои песни Universal Music за $250 млн
|Tesla объявила отзыв 578,6 тысячи электромобилей из-за проблем со звуком
|Lexus показал электрического преемника седана IS