Финансовые новости
- |
- 14.02.22
- |
- 14:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Золото растет в цене 14 февраля на уходе инвесторов от риска
08:05 14.02.2022 |
Стоимость золота в понедельник утром растет, инвесторы предпочитают воздерживаться от рисковых-активов на фоне геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.21 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 12,2 доллара, или на 0,67%, до 1854,35 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 1%, до 23,602 доллара за унцию.
В связи с геополитической напряженностью инвесторы предпочитают приобретать драгоценный металл в качестве актива-убежища. По словам аналитика Филиппа Нова (Phillip Nova), которые приводит газета Wall Street Journal, геополитические риски поддерживали цены на драгоценные металлы.
В понедельник канцлер Германии Олаф Шольц обсудит в Киеве на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию на границе с Россией, а также экономическое взаимодействие. Позже, 15 февраля, он направится в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
По мнению эксперта, если Шольц не просигнализирует о снижении напряженности, то импульс, скорее всего, будет на стороне цен на золото, которые могут подняться до 1900 долларов за унцию.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Слова Пристайко о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с РФ вырваны из контекста – МИД
ТОП-НОВОСТИ
|Киев запросил срочную встречу со странами-членами Венского документа
|Позитив недели. Учения украинской армии «Метель-2022» будут идти до конца февраля
|Феодализм на Донбассе. Как из живущих в оккупации выжимают последние соки
|Э-выборы для Зе-президента: Как голосование в смартфоне мобилизует оппозицию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Убытки от незаконных действий с платежными картами в 2021г выросли на 35% – НБУ
|Доллар 14 февраля дорожает к евро на перспективах повышения ставки ФРС США
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 11.02.22
|Справочный курс гривны 11 февраля понижен на 14,58 коп до 28,0354 грн/$1
|Fitch подтвердил рейтинги украинских госбанков на уровне «B» и ухудшил их прогноз до стабильного
|Азиатские биржи 14 февраля закрылись преимущественно снижением
Это интересно
|815 л.с. и две секунды до «сотни»: представлен новый суперкар DS
|SpaceX показала, как будет выглядеть пилотируемый полет Starship на Марс
|Крупнейшая криптобиржа мира Binance инвестировала 200 миллионов долларов в Forbes
|«Дочка» Samsung приобрела украинский стартап
|Стинг продал права на все свои песни Universal Music за $250 млн
|Tesla объявила отзыв 578,6 тысячи электромобилей из-за проблем со звуком
|Lexus показал электрического преемника седана IS