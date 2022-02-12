Из-за нового витка политической напряженности доллар на межбанке опять стал дорожать и вновь превысил отметку в 28 грн/$

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

Официальный курс доллара на понедельник, 14 февраля, установлен Нацбанком на уровне 28,03 грн/$, что на 16 копеек превышает показатели пятницы.

Евро, в свою очередь, подорожал на 10 копеек, до 31,97 грн/€.

Курс на межбанке

После открытия межбанковских торгов пятницы, 11 февраля, на уровне 28,01-28,05 грн/$ спустя несколько минут котировки опустились в коридор 27,94-27,96 грн/$.

Как объясняет директор департамента казначейский операций Юнекс Банка Анна Золотько, такое динамичное укрепление гривны, хоть и было ожидаемым после "вчерашнего ралли в завершающей стадии торгов", но происходило на очень малоликвидном рынке.

Однако по мере активизации торгов спрос на инвалюту начал ощутимо расти и привел к новому витку роста курса. Котировки быстро поднялись в коридор 28,02-28,05 грн/$, что вынудило выйти на торги Национальный банк Украины.

"Регулятор выставил крупный ордер на продажу доллара по 28,05 грн/$. Однако примерно до 11:30 рынок справлялся с возросшим спросом без помощи НБУ", - отметила Золотько.

Незадолго до полудня выход на торги нескольких крупных покупателей резко поднял котировки до защитного уровня НБУ. Нацбанк продал порядка $50 млн, ненадолго покинул торги и вернулся спустя несколько минут с ордером на продажу доллара по 28,07 грн/$

"До этого уровня рынок дотянулся довольно быстро, однако вторая интервенция Национального банка оказалась намного менее объемной - в общей сложности регулятор продал в пятницу порядка $60 млн", - указала казначей.

Во второй половине дня котировки скорректировались из-за заметного снижения активности на торгах - в итоге сессия пятницы закрывалась в рамках 28,02-28,04 грн/$.

Общий объем торгов при этом вырос до $242 млн, что выше средних показателей. Эти данные, поясняет банкир, иллюстрируют объем дополнительного спроса, попавшего на рынок.

По ее мнению, главным образом он связан с некоторым усилением напряженности в информационном пространстве.

"Фундаментальных экономических причин для ослабления курса гривны в ближайшее время нет. Более того, спрос на гривневую ликвидность со стороны агропроизводителей и бизнеса, которому в коротком феврале предстоит раньше платить налоги, будет оказывать существенную поддержку национальной валюте", - рассуждает Золотько, но при этом подчеркивает - доминирующим фактором курсообразования все еще остается геополитика.

Именно от развития этой ситуации зависит, в какую сторону будет двигаться курсовой тренд.

По словам Золотько, если исходить из предположения, что информационный фон в выходные будет оставаться спокойным, уже в понедельник рынок может развернуться к укреплению гривны. В противном случае следует ждать очередного роста котировок.

По оценкам казначея, торги понедельника пройдут в рамках 27,93-28,19 грн/$.