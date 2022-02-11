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Упавшие до 9,5-11,9% ставки евробондов Украины снова поднялись до 10,1-15,9%
Безрезультатная встреча советников лидеров Нормандской четверки и призыв США своим гражданам покинуть Украину нарушили длившуюся неделю позитивную динамику на рынке еврооблигаций страны и привели к снижению их цен в пятницу на 2,2-4,1%.
По информации Bloomberg, если еще в четверг снизившийся и сузившийся диапазон ставок к погашению составлял 9,5-11,9% годовых, то вечером в пятницу он поднялся и расширился до 10,1-15,9%.
Помимо того кривая доходности, которая возвращалась к нормальной (когда ее нижний край опустился ниже середины), вновь демонстрирует ярко выраженную инверсию (ставки по "коротким" бумагам выше, чем по "длинным").
Ставка к погашению самых "коротких" долларовых бумаг с погашением в сентябре этого года выросла до 15,9% годовых, спустя год - до 13,5%, в сентябре 2024 года - под 13%.
Доходность еврооблигаций с погашением в 2025 повысилась до 12,2%, в 2026 - до 11,5%, в 2027 - под 11%, в 2028 году - 10,4%.
Доходность к погашению самых "длинных" долларовых бумаг с погашением в 2032-33 годах поднялась на 0,6 процентных пунктов (п. п.) - до 10,2-10,1% годовых.
Цена двух выпусков еврооблигаций в евро снизилась в пятницу на 2,9-3,4%, что привело к увеличению ставок бумаг с погашением в 2026 году с 8,2% до 8,7%, а с погашением в 2030 году - с 10,3% до 11,3% годовых.
От ухудшения настроений инвесторов в пятницу пострадали и ВВП-варранты Украины, подешевевшие на 4,6% - до 71,6% номинала.
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