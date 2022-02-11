ICU по итогам года лидирует на рынке негосударственных пенсионных фондов

По итогам 2021 года активы инвестиционных и пенсионных фондов в управлении группы ICU превысили 2,5 млрд грн.

Об этом говорится в пресс-релизе группы, который есть в распоряжении Укринформа.

Отмечается, что ICU занимает более 17% украинского рынка управления пенсионными фондами по объему средств (669 млн грн) и сохраняет лидерство среди всех компаний по управлению активами (КУА) по этому показателю в течение пяти лет.

В целом в Украине работают 57 пенсионных фондов, из них 5 - под управлением ICU: НПФ «Укрексімбанк», «Емерит-Україна», «Взаємодопомога», «Турбота» и «Династія».

НПФ под управлением ICU возглавляют рейтинги украинских фондов и по доходности, и по объему средств. В частности, НПФ «Укрексімбанк» показал высокую доходность среди всех корпоративных пенсионных фондов, а сразу три НПФ под управлением ICU («Укрексімбанк», «Династія», «Взаємодопомога») по доходности вошли в первую пятерку всех пенсионных фондов в Украине.

По итогам последних 3 и 5 лет «Династія» и «Емерит-Україна» входят в первую тройку самых прибыльных НПФ среди крупнейших открытых пенсионных фондов, а «Укрексімбанк» и «Емерит-Україна» на протяжении 10 лет - в ТОП-3 наиболее прибыльных фондов среди крупнейших НПФ.

«В прошлом году общее количество фондов под нашим управлением увеличилось до 17 - появились фонд «ICU Глобал Еквіті Індекс», «ICU Фонд Єврооблігацій», НПФ «Турбота», а также новые венчурные фонды. Кроме того, мы успешно конвертировали средства инвесторов «Фонду Облігацій», завершившего свою работу, в новый «Фонд Облігацій II». С активами более 120 млн грн он остается самым крупным в стране среди публичных фондов, которые инвестируют в инструменты с фиксированной доходностью», - прокомментировал управляющий активами ICU Григорий Овчаренко.

Стратегия "Фонду Облігацій" продемонстрировала хорошие результаты за последние 10 лет. Среднегодовая доходность фонда достигла 28%, намного превысив показатели средних ставок по депозитам и облигациям. В 2021 году его доходность составляла 14,8%, что на 4,8% выше уровня инфляции.

"В наших планах на этот год - расширение линейки инструментов и дальнейшая диджитализация сервисов, которые позволят упростить доступ населения к финансовым инструментам", - отметил основатель ICU Константин Стеценко.

Группа ICU - независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и с частным акционерным капиталом, а также занимается венчурными инвестициями. География интересов группы - развивающиеся рынки. Под ее управлением находятся активы в размере более 500 млн долларов США. Учредители ICU - Макар Пасенюк и Константин Стеценко.