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Курс фунта стерлингов слабо меняется к доллару 11 февраля после выхода макростатистики из Британии
12:34 11.02.2022 |
Курс фунта стерлингов слабо меняется по отношению к доллару после макроэкономической статистики из Британии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.16 EET курс фунта к доллару находится на уровне предыдущего закрытия в 1,3555 доллара.
А курс евро снижается до 1,1388 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1427 доллара. Курс доллара к иене растет до 116,03 иены со 116 иен. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,39%, до 95,93 пункта.
Курс фунта стерлингов стабилен к доллару, несмотря на ожидания инвесторов скорого повышения базовой ставки ФРС США, что является положительным фактором для доллара. Настроение инвесторов поддержали данные по ВВП Великобритании в четвертом квартале 2021 года, который, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 6,5%, а в квартальном - на 1%. Аналитики полагали, что показатель вырос на 6,4% в годовом выражении и на 1,1% - в квартальном.
Кроме того, объем промышленного производства в Великобритании в декабре вырос на 0,3% к ноябрю. Аналитики полагали, что показатель вырос на 0,1% в месячном выражении.
По словам экономиста UBS Global Wealth Management Дина Тернера (Dean Turner), которые приводит газета Wall Street Journal, Банк Англии намерен повысить процентные ставки еще два раза в этом году после выхода последних данных об экономическом росте Великобритании, и это должно поддержать фунт стерлингов.
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