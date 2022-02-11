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Справочный курс гривны 11 февраля понижен на 14,58 коп до 28,0354 грн/$1
12:27 11.02.2022 |
Национальный банк 11 февраля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 14.58 коп. до 28.0354 UAH/USD.
|Показатель
|10.01.2022
|11.02.2022
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.8896
|28.0354
|0.523
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