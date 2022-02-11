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Остаток средств на корсчетах банков 11.02.22
10:27 11.02.2022 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|11 января
|56392.6
|12 января
|57550.2
|13 января
|54660.6
|14 января
|55515.5
|17 января
|55815.4
|18 января
|62602.0
|19 января
|61968.7
|20 января
|61113.0
|21 января
|77829.7
|24 января
|53580.8
|25 января
|59230.5
|26 января
|53116.4
|27 января
|54680.5
|28 января
|49672.6
|31 января
|51200.8
|1 февраля
|65162.5
|2 февраля
|51356.7
|3 февраля
|57874.7
|4 февраля
|46915.6
|7 февраля
|45010.3
|8 февраля
|44662.4
|9 февраля
|38628.5
|10 февраля
|40108.4
|11 февраля
|63787.4
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 11 февраля - 27,8756 грн
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