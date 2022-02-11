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Стоимость золота 11 февраля снижается на укреплении курса доллара
08:19 11.02.2022 |
Стоимость золота в пятницу утром снижается под давлением укрепляющегося доллара, инвесторы оценивают перспективы резких действий со стороны Федеральной резервной системы США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.18 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 12,15 доллара, или на 0,66%, до 1825,35 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 2%, до 23,052 доллара за унцию.
Давление на котировки драгоценного металла оказывает более дорогой доллар, индекс которого (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,44%, до 95,97 пункта.
Ралли на рынке американской валюты вызвано данными о рекордном с 1982 года ускорении годовой инфляции в США, которые, вероятно, подтолкнут ФРС к повышению базовой процентной ставки. Так, индекс потребительский цен в стране в январе вырос до 7,5% с 7% в декабре. Аналитики ожидали рост показателя до 7,3%.
Показатели инфляции в США за январь были "горячими", как считают аналитики AvaTrade, слова которых приводит газета Wall Street Journal, и теперь у ФРС больше шансов принять более агрессивную политику.
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