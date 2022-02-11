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Доллар заметно дорожает к евро 11 февраля
08:12 11.02.2022 |
Курс доллара в пятницу утром заметно растет по отношению к другим основным мировым валютам, особенно к евро, инвесторы ожидают резких действий со стороны Федеральной резервной системы США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.08 EET курс евро снижается до 1,1383 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1427 доллара. Курс доллара к иене растет до 116,1 иены со 116 иен. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,46%, до 96 пунктов.
Валютные инвесторы в пятницу утром оценивают еще более вероятное повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США в ближайшем будущем. Вероятность таких действий со стороны регулятора повысилась на данных о рекордной с 1982 года инфляции в США. Так, потребительские цены в стране по итогам января ускорили рост в годовом выражении до 7,5% с 7% месяцем ранее, только за январь они выросли на 0,6%.
"Отчет об инфляции в США за январь спровоцировал разговоры об экстренном повышении ставки ФРС", - сообщили газете Wall Street Journal аналитики City Index. Повышение базовой процентной ставки положительно для национальной валюты.
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