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Дисбаланс в сторону предложения валюты на межбанке, наблюдался большую часть торгов 10 февраля
23:54 10.02.2022 |
Большую часть торгов межбанка ничего не предвещало беды для гривны - нацвалюта стабильно укреплялась, однако в конце дня спекулянты воспользовались малоликвидным рынком и развернули рынок.
Официальный курс доллара на пятницу, 11 февраля, установлен Нацбанком на уровне 27,87 грн/$, что на 10 копеек меньше, чем в четверг
Евро подешевел на 12 копеек, до 31,87 грн/€.
Курс на межбанке
На торгах межбанка в четверг, 10 февраля, после заключения первой сделки по курсу 27,9 грн/$ (в терминале Bloomberg) в первые полчаса сессии продавцы, пользуясь слабой активностью, пытались задать восходящий курсовой тренд.
Как рассказывает директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, курсу удалось достичь пиковых показателей лишь на значениях 27,91-27,93 грн/$, однако затем он начал быстро снижаться под давлением валютного предложения.
К 11 часам котировки вернулись к уровням открытия сегодняшних торгов, а к полудню опустились в коридор 27,85-27,87 грн/$.
"На этих отметках активизировались покупатели, а между спросом и предложением установился баланс. Вплоть до завершения сессии TOD (с расчетами день в день) сделки заключались в рамках 27,83-27,85 грн/$", - отметила казначей.
К завершению сессии TOD объем торгов достиг $205 млн.
Золотько отмечает, что дисбаланс в сторону предложения инвалюты, наблюдающийся большую часть четверга, в этот день был компенсирован дополнительным спросом со стороны госбанков, покупающих валюту для клиентов.
Также дополнительную поддержку гривне оказывала свежая статистика ОВГЗ-портфеля нерезидентов - по итогам последнего аукциона Минфина к четвергу он увеличился на 264 млн грн.
"Это очень незначительная цифра, чтобы оказать прямое влияние на ход торгов. Но смена негативного тренда на положительный оказала определенный психологический эффект", - пояснила банкир.
Однако в завершающей части торгов, в ходе сессии TOM (с расчетами на следующий рабочий день), выход на рынок крупного покупателя резко изменил ситуацию. На крайне малоликвидном рынке спрос в около $25 млн привел к резкому росту котировок - к завершению торгов они поднялись до коридора 28-28,05 грн/$.
"Эти показатели не отражают реальную картину дня, кроме того, в них, очевидно, содержится высокая доля спекулятивной составляющей, однако именно на них будут ориентироваться участники торгов в начале сессии пятницы", - указала Золотько.
Утром 11 февраля продавцы попытаются закрепить восходящий тренд, однако банкир считает, что реальных шансов на успех у них немного: возросший курс активизирует продажи валюты экспортерами и с высокой вероятностью тренд на укрепление гривны завтра будет оставаться актуальным.
По оценкам Золотько, сделки на межбанке в пятницу будут заключаться в рамках 27,78-28,1 грн/$.
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