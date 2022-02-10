Кредитный портфель украинских банков в 2021г возрос на 9,5%, NPL сократился на 19,8% - НБУ

Кредитный портфель украинских банков за 2021 года возрос на 9,5% – до 1,15 трлн грн, тогда как объем неработающих кредитов (NPL) сократился на 19,8% - до 345,131 млрд грн, сообщается в отчетности на сайте Национального банка Украины (НБУ) в четверг.

Согласно ей, доля неработающих кредитов в банковской системе страны в 2021 году снизилась до 30,02% с 32,41% в 2020 году.

Нацбанк указал, что за год портфель кредитов в корпоративном секторе вырос на 5,1% – до 835,658 млрд грн (в числе объем NPL в нем сократился на 18,7% - до 301,665 млрд грн), а портфель кредитов, выданных физлицам, вырос на 23% - до 256,291 млрд грн (NPL вырос на 25,8% - до 43,2 млрд грн).

В то же время объем межбанковских кредитов сократился на 10,2% – до 30,581 млрд грн (тогда как NPL сократился в 3,8 раза – до 256 млн грн). Объем займов, выданных органам государственной власти и местного самоуправления, вырос в 2,3 раза – до 27,037 млрд грн (NPL сохранился на уровне 0%).

Согласно данным Нацбанка, по итогам 2021 года доля NPL в портфеле кредитов, предоставленных корпоративному сектору, сократилась на 10,56 процентных пункта (до 36,1%), кредитов населению – на 11,1 п.п. (до 16,86%), межбанковских кредитов – на 2 п.п. (до 0,84%), а доля кредитов органам госвласти сохранилась на уровне 0%.

В отчете центробанка указывается, что кредитный портфель государственных банков (без ПриватБанка) за 2021 год сократился на 1,9% – до 289,782 млрд грн (объем NPL в нем- на 38,4%, до 79,44 млрд грн). В то же время кредитный портфель ПриватБанка вырос на 1,9% – до 249,621 млн грн (NPL - сократился на 3,7%, до 174,533 млрд грн).

Помимо этого кредитный портфель банков с иностранным капиталом за год возрос на 16,48% (до 400,93 млрд грн), с частным - на 27,1% (до 209,234 млрд грн). При этом объем NPL в них сократился соответственно на 25,5% (до 71,426 млрд грн) и на 17,72% (до 19,728 млрд грн).

Таким образом, по итогам 2021 года доля NPL в кредитных портфелях государственных банков (без ПриватБанка) снизилась на 16,28 п.п. (до 27,41%), а в ПриватБанке – на 4 п.п. (до 69,92%). Кроме того доля NPL в кредитных портфелях банков с иностранным капиталом уменьшилась на 10,04 п.п. (до 17,82%), в банках с частным – на 5,13 п.п. (до 9,43%).