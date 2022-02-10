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Справочный курс гривны 10 февраля повышен на 10,35 коп до 27,8896 грн/$1
12:34 10.02.2022 |
Национальный банк 10 февраля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 10.35 коп. до 27,8896 UAH/USD.
|Показатель
|09.01.2022
|10.02.2022
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|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.9931
|27.8896
|0.37
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