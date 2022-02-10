В Конгрессе США отвергли предложения PWG по стейблкоинам

В Комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США не поддержали идею PWG (Рабочая группа по финансовым рынкам при президенте США) приравнять эмитентов «стабильных монет» к депозитарным учреждениям с обязательным страхованием вкладов.

Предложение PWG, отраженное в отчете о связанных со стейблкоинами рисках, поставит их эмитентов в один ряд с банками. Помимо соблюдения требований к капиталу и ликвидности, организации окажутся поднадзорными на федеральном уровне.





Представляющий Северную Каролину республиканец Патрик Макгенри предложил ввести регулирование на уровне штата вместо всеобъемлющего федерального закона о стабильных монетах.

«Как они снизят эти предполагаемые риски? Они сделают их банками [...] а это совершенно противоположный подход», - заявил он.

Члены комитета согласились с предложением сделать обязательным раскрытие информации об обеспечении и проводить регулярные аудиты. Председатель Максин Уотерс призвала не сводить к минимуму допустимый резерв.

Законодатели также сфокусировались на вопросе создания равных условий для эмитентов стабильных монет. К этому их подтолкнул тот факт, что крупные банки уже работают в качестве застрахованных депозитарных учреждений.

По оценке The Block, слушания показали, что демократы стали более восприимчивыми к потенциальному влиянию криптовалют на неохваченные банковским обслуживанием сообщества, меньшинства и трансграничные переводы. В издании это объяснили растущим лоббизмом представителей индустрии и возможностью принятия цифровых активов в качестве пожертвований в рамках избирательных кампаний.

15 февраля аналогичные слушания пройдут в Сенате.



