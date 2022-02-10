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Золото дешевеет 10 февраля в рамках коррекции после роста в цене в течение трех дней
08:13 10.02.2022 |
Цена на золото в четверг утром коррекционно снижается после роста в течение трех торговых сессий, свидетельствуют данные биржи.
По состоянию на 7.31 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,85 доллара, или на 0,1%, до 18234,8 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,25%, до 23,277 доллара за унцию.
Цена на золото коррекционно снижается после роста в течение трех предыдущих торговых сессий. Такой динамике способствовали ожидания более высокой инфляции в США, которая традиционно делает драгоценный металл активом-убежищем.
Аналитики прогнозируют, что рост потребительских цен в январе ускорился до 7,3% с 7% в декабре. Такой уровень роста цен может стать рекордным с февраля 1982 года.
"Трейдеры по золоту, кажется, все еще расходятся во мнениях относительно того, что будет следующим шагом (ФРС США - ред.), хотя мы считаем, что если ястребиные ожидания ослабнут, цена на золото может вырасти", - сказали газете Wall Street Journal аналитики Oanda.
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