Доллар снижается к евро 10 февраля в ожидании данных об инфляции в США

Курс доллара в четверг днем снижается по отношению к евро, инвесторы оценивают вероятность высокого уровня инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.20 EET курс евро к доллару растет до 1,1435 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1422 доллара. Курс доллара к иене растет до 115,82 иены за доллар со 115,49 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,02%, до 95,51 пункта.

Курс американской валюты ослабевает по отношению к европейской, поскольку инвесторы оценивают вероятность сильного ускорения инфляции в США. Согласно прогнозам аналитиков, в январе она ускорится до максимальных с февраля 1982 года 7,3% с декабрьских 7%.

Данные по инфляции представляют собой индикатор состояния экономики, на который Федеральная резервная система США ориентируется при составлении курс монетарной политики.

"Повышение базовой процентной ставки не устранит перегрузки в цепочках поставок и нехватку работников, но может способствовать некоторому улучшению экономики...", - сказал газете Wall Street Journal эксперт по международной экономике ING Джеймс Найтли (James Knightley).