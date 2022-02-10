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Доллар снижается к евро 10 февраля в ожидании данных об инфляции в США
13:41 10.02.2022 |
Курс доллара в четверг днем снижается по отношению к евро, инвесторы оценивают вероятность высокого уровня инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.20 EET курс евро к доллару растет до 1,1435 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1422 доллара. Курс доллара к иене растет до 115,82 иены за доллар со 115,49 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,02%, до 95,51 пункта.
Курс американской валюты ослабевает по отношению к европейской, поскольку инвесторы оценивают вероятность сильного ускорения инфляции в США. Согласно прогнозам аналитиков, в январе она ускорится до максимальных с февраля 1982 года 7,3% с декабрьских 7%.
Данные по инфляции представляют собой индикатор состояния экономики, на который Федеральная резервная система США ориентируется при составлении курс монетарной политики.
"Повышение базовой процентной ставки не устранит перегрузки в цепочках поставок и нехватку работников, но может способствовать некоторому улучшению экономики...", - сказал газете Wall Street Journal эксперт по международной экономике ING Джеймс Найтли (James Knightley).
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