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Национальный банк 9 февраля принял решение не участвовать в торговой сессии
23:55 09.02.2022 |
Сегодня до обеда немногочисленные игроки валютного рынка не могли понять, кого из них больше - покупателей или продавцов. Судьба торгов с небольшим перевесом решилась лишь во второй половине сессии.
Официальный курс доллара на среду, 10 февраля, установлен Нацбанком на уровне 27,97 грн/$, что на 1 копейку выше, чем в среду.
Евро подорожал на 7 копеек, до 31,99 грн/€.
Курс на межбанке
Торги среды на межбанке, 9 февраля, стартовали очень поздно - первая сделка дня была заключена лишь ближе к 10 часам утра и прошла по курсу 27,97 грн/$.
Как объясняет нам директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, крайне слабая активность в начале сессии не позволяла немногочисленными продавцам и покупателям прийти к согласию относительно курсового вектора сегодняшнего дня.
Активность на торгах начала увеличиваться уже ближе к 11 часам. При этом всю первую половину дня сделки проходили в очень узком коридоре - 27,99-28,01 грн/$.
"Психологический уровень 28 грн/$ очевидно в полной мере удовлетворял ожидания обеих сторон: незначительный рост котировок выше указанного уровня активизировал предложение, а снижение, напротив, оживляло спрос", - говорит казначей.
Главным образом Золотько отмечает, что сессия среды прошла очень спокойно. Объем торгов упал ниже среднедневных показатель - за весь день в терминале Bloomberg прошло сделок на $175 млн.
"При таких показателях и очень незначительной волатильности Национальный банк в торговой сессии решил не участвовать", - заметила банкир.
В свою очередь нерезиденты, которым Минфин сегодня выплатил под 1 млрд грн процентов по старым выпускам облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), не смогли оказать заметного влияния на ход торгов.
При этом в поведении иностранных инвесторов казначей отмечает положительный сигнал для гривны - ОВГЗ-портфель нерезидентов существенно замедлил темпы сокращения.
Если во второй половине января и начале февраля иностранцы выходил из гривневых бумаг со средним темпом 2,7 млрд грн в неделю, то за последние 3 дня их портфель сократился всего на 189 млн грн.
Также постепенно растет стоимость евробондов - доходность по бумагам с погашением в сентябре к вечеру среды сократилась до 10,4-11,5% годовых.
"В то же время, спрос на гривневую ликвидность со стороны агропроизводителей постепенно будет увеличиваться. Эти факторы дают основания говорить об отсутствии значительных угроз для гривны", - указала Золотько.
По ее мнению, в ближайшие дни на межбанке гривна будет умеренно укрепляться. Торги четверга при этом, считает банкир, пройдут в рамках 27,83-28,1 грн/$.
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