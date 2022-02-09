Цифровые валюты изучают около 100 ЦБ на том или ином уровне - глава МВФ

Цифровые валюты центральных банков (CBDC) на том или ином уровне изучают около 100 стран, сказала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Некоторые исследуют, некоторые тестируют, а некоторые уже распространяют CBDC среди людей", - заявила она в ходе мероприятия The Future of Money, организованного Атлантическим советом (Atlantic Council).

На Багамах местная цифровая валюта "песочный доллар" (sand dollar) находится в обращении уже более года. В Китае цифровой юань (e-CNY) продолжает развиваться: уже есть более 100 млн индивидуальных пользователей, а объем транзакций составляет миллиарды юаней. В прошлом месяце Федеральная резервная система опубликовала отчет, в котором отмечалось, что "CBDC может коренным образом изменить структуру финансовой системы США".

"Как и следовало ожидать, МВФ активно занимается этим вопросом, в том числе путем предоставления технической помощи многим членам", - отметила Георгиева.

На основе опыта ЦБ, которые выступают пионерами в деле развития CBDC, МВФ извлекает три общих урока, которые могут быть полезны другим странам.

Во-первых, для CBDC нет универсального сценария, поскольку экономика каждого государства уникальна. В некоторых случаях CBDC может быть важным путем к финансовой доступности, например, когда географическое положение является препятствием для физического банковского обслуживания. Центральные банки должны адаптировать планы к своим конкретным обстоятельствам и потребностям, отметила Георгиева.

Во-вторых, соображения финансовой стабильности и конфиденциальности имеют первостепенное значение при разработке CBDC. Во многих странах проблемы конфиденциальности являются потенциальным препятствием, когда речь идет о законодательстве и принятии цифровых валют.

"Это подводит меня к моему третьему наблюдению - баланс. Внедрение CBDC - это поиск тонкого баланса между разработками в области проектирования и политики, - полагает глава МВФ. - Для правильного проектирования требуются время и ресурсы, а также постоянное обучение на основе опыта, включая обмен опытом между странами. Во многих случаях это потребует тесного партнерства с частными фирмами для успешного распространения CBDC, создания электронных кошельков, добавления функций и расширения границ технологий".

Однако политические аспекты также чрезвычайно важны, включая разработку новых правил, регулирования и прецедентного права, добавила она.

"В совокупности тщательное проектирование и политические соображения будут способствовать доверию к CBDC. Но давайте не будем забывать, что доверие должно основываться на заслуживающих доверия центральных банках, имеющих опыт выполнения своих задач. Внедрение CBDC не заменит этого базового доверия, создававшегося десятилетиями, - общественного блага, которое позволяет деньгам смазывать колеса нашей экономики", - сказала Георгиева.

"Страны стремятся сохранить ключевые аспекты своих традиционных валютно-финансовых систем, экспериментируя с новыми цифровыми формами денег, - резюмировала она. - История денег вступает в новую главу".