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Справочный курс гривны 9 февраля понижен на 4,38 коп до 27,9932 грн/$1
12:31 09.02.2022 |
Национальный банк 9 февраля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 4.38 коп. до 27,9932 UAH/USD.
|Показатель
|08.01.2022
|09.02.2022
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.9494
|27.9932
|0.157
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