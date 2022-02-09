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Цена на золото остается стабильной 9 февраля утром
08:18 09.02.2022 |
Стоимость золота в среду утром почти не меняется перед публикацией статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.11 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,55 доллара, или на 0,03%, до 1828,45 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,5%, до 23,317 доллара за унцию.
В четверг будут опубликованы данные по инфляции в США за январь. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране ускорилась до 7,3% с 7% в декабре. Это может стать рекордом с февраля 1982 года. Золото традиционно является инфляционным хеджем для инвесторов.
Высокий уровень инфляции может подтолкнуть Федеральную резервную систему США к более агрессивному ужесточению монетарной политики, что положительно скажется на долларе и негативно - на золоте.
По словам аналитиков Oanda, которые приводит газета Wall Street Journal, инфляционные опасения, вероятно, остаются основным фактором для инвесторов, несмотря на то, что они уже заложили в цену несколько повышений ставки ФРС.
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