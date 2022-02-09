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Доллар 9 февраля падает в цене к евро и иене
08:12 09.02.2022 |
Курс доллара в среду утром снижается по отношению к другим основным мировым валютам на уменьшении доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.14 EET курс евро к доллару растет до 1,1427 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1414 доллара. Курс доллара к иене снижается до 115,45 иены за доллар со 115,54 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается на 0,12%, до 95,53 пункта.
Ослабление доллара поддерживает снижение доходности десятилетних гособлигаций US Treasuries до 1,947% с уровня прошлого закрытия в 1,956%. Такая динамика обусловлена коррекцией после роста до максимального уровня за два года.
Кроме того, инвесторы ожидают данные по инфляции в США в январе. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране ускорилась до 7,3% с 7% в декабре. Такой уровень роста цен может стать рекордным с февраля 1982 года.
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