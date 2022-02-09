Финансовые новости
- |
- 09.02.22
- |
- 01:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Небольшой рост курса доллара на межбанке 8 февраля объясняется активизацией спроса
23:33 08.02.2022 |
Выплата Минфином процентов по старым выпускам государственных облигаций может стать решающим фактором превышения спроса на инвалюты над предложением, что в таком случае приведет к росту курса.
Официальный курс доллара на среду, 9 февраля, установлен Нацбанком на уровне 27,96 грн/$, что на 3 копейки ниже показателей вторника.
Евро подешевел на 15 копеек, до 31,92 грн/€.
Курс на межбанке
На открытии межбанковских торгов во вторник, 8 февраля, первая сделка через терминал Bloomberg была заключена по курсу 27,9 грн/$, что примерно на 5 копеек ниже уровней закрытия сессии понедельника.
Однако, как рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, сценарий двух предыдущих торгов, когда курс доллара продолжил снижаться под давлением превосходящего предложения инвалюты, в среду не повторился.
Хотя в первый час сессии котировки удерживались в коридоре 27,91-27,93 грн/$, но по мере роста активности торгов спрос ощутимо увеличился. Это привело к быстрому росту курса - к 11 часам сделки заключались уже в рамках 27,97-27,99 грн/$.
"Около полудня котировки и вовсе ненадолго пересекли отметку 28 грн/$, на пике коснувшись уровня 28,02 грн/tiny_mce_markerquot;, - подчеркнула казначей.
Впрочем, затем рост курса активизировал продавцов валюты. В первый послеобеденный час торгов избыток предложения и небольшое ослабление спроса опустили котировки в коридор 27,95-27,96 грн/$.
В последний час сессии TOD (с расчетами день в день) курс все же скорректировался до уровней 27,98-28 грн/$.
Объем торгов в Bloomberg сегодня составил $203 млн, что примерно соответствует среднедневным показателям.
По мнению Золотько, небольшой рост курса доллара в среду объясняется активизацией спроса.
"Назвать рост экстраординарным нельзя, однако после двух торговых сессий, в ходе которых покупатели не проявляли сколько-нибудь заметной активности, этого оказалось достаточно, чтобы добавить динамики рынку", - пояснила представитель Юнекс Банка.
Если во вторник спрос и предложение на валютном рынке были в целом уравновешены, то в понедельник дисбаланс на торгах был столь значительным, что НБУ пришлось приобрести на них $250 млн - это рекордный однодневный объем покупки регулятором в этом году, обращает внимание Золотько.
На торгах в среду банкир также считает возможным появления ситуативных всплесков спроса - в том числе они могут происходить за счет покупок иностранных держателей облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).
Несмотря на то что завтра не запланировано крупных погашений старых выпусков облигаций, Минфину предстоит выплатить инвесторам проценты по ним в размере 934 млн грн.
"Как самостоятельный фактор, этот объем не может оказать давления на гривну, но вместе с другими источниками спроса может вызвать временный рост котировок. В целом же серьезных угроз для гривны я сейчас не вижу", - полагает Золотько.
По ее оценкам, торги среды пройдут в рамках 27,85-28,10 грн/$.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Весной вакцинированные украинцы в возрасте 60+ получат смартфон и льготный тариф – Президент
|Новые «Кольчуги». Как они усилят нашу армию
|Съезд «УДАРа», партия «24 августа» и Блок Зеленского: Почему в Украине повеяло подготовкой к выборам
|Против Запада, но в пользу Киева: почему союз Путина с Китаем поможет Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Небольшой рост курса доллара на межбанке 8 февраля объясняется активизацией спроса
|Минфин на аукционах ОВГЗ 8 февраля привлек в госбюджет 1,8 млрд грн и $12,3 млн
|Нацбанк планирует обновить нормативы для страховщиков
|АМКУ запросил у «Укрпошты» допдокументы по сделке покупки Альпари Банка
|Платежеспособные банки Украины за январь-декабрь 2021 года получили 77,530 млрд гривен прибыли после налогообложения
|Рэй Далио предупредил о возможном запрете криптовалют в некоторых странах
Это интересно
|NVIDIA отказалась от покупки Arm — разработчик мобильных чипов пойдёт на биржу
|Компания BMW впервые обновила по воздуху электромобиль BMW i4
|Tesla получила убыток в $101 млн от снижения стоимости биткоина в резервах
|США могут потратить на расширение производства полупроводников и исследования в этой сфере $300 млрд
|Объём мирового рынка квантовых вычислений достиг почти $500 млн
|Какую «побочку» вызывают прививки от ковида? Фактчекинг DW
|Google и Microsoft планируют заняться гигантскими энергохранилищами