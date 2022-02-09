Небольшой рост курса доллара на межбанке 8 февраля объясняется активизацией спроса

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

Выплата Минфином процентов по старым выпускам государственных облигаций может стать решающим фактором превышения спроса на инвалюты над предложением, что в таком случае приведет к росту курса.

Официальный курс доллара на среду, 9 февраля, установлен Нацбанком на уровне 27,96 грн/$, что на 3 копейки ниже показателей вторника.

Евро подешевел на 15 копеек, до 31,92 грн/€.

Курс на межбанке

На открытии межбанковских торгов во вторник, 8 февраля, первая сделка через терминал Bloomberg была заключена по курсу 27,9 грн/$, что примерно на 5 копеек ниже уровней закрытия сессии понедельника.

Однако, как рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, сценарий двух предыдущих торгов, когда курс доллара продолжил снижаться под давлением превосходящего предложения инвалюты, в среду не повторился.

Хотя в первый час сессии котировки удерживались в коридоре 27,91-27,93 грн/$, но по мере роста активности торгов спрос ощутимо увеличился. Это привело к быстрому росту курса - к 11 часам сделки заключались уже в рамках 27,97-27,99 грн/$.

"Около полудня котировки и вовсе ненадолго пересекли отметку 28 грн/$, на пике коснувшись уровня 28,02 грн/tiny_mce_markerquot;, - подчеркнула казначей.

Впрочем, затем рост курса активизировал продавцов валюты. В первый послеобеденный час торгов избыток предложения и небольшое ослабление спроса опустили котировки в коридор 27,95-27,96 грн/$.

В последний час сессии TOD (с расчетами день в день) курс все же скорректировался до уровней 27,98-28 грн/$.

Объем торгов в Bloomberg сегодня составил $203 млн, что примерно соответствует среднедневным показателям.

По мнению Золотько, небольшой рост курса доллара в среду объясняется активизацией спроса.

"Назвать рост экстраординарным нельзя, однако после двух торговых сессий, в ходе которых покупатели не проявляли сколько-нибудь заметной активности, этого оказалось достаточно, чтобы добавить динамики рынку", - пояснила представитель Юнекс Банка.

Если во вторник спрос и предложение на валютном рынке были в целом уравновешены, то в понедельник дисбаланс на торгах был столь значительным, что НБУ пришлось приобрести на них $250 млн - это рекордный однодневный объем покупки регулятором в этом году, обращает внимание Золотько.

На торгах в среду банкир также считает возможным появления ситуативных всплесков спроса - в том числе они могут происходить за счет покупок иностранных держателей облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).

Несмотря на то что завтра не запланировано крупных погашений старых выпусков облигаций, Минфину предстоит выплатить инвесторам проценты по ним в размере 934 млн грн.

"Как самостоятельный фактор, этот объем не может оказать давления на гривну, но вместе с другими источниками спроса может вызвать временный рост котировок. В целом же серьезных угроз для гривны я сейчас не вижу", - полагает Золотько.

По ее оценкам, торги среды пройдут в рамках 27,85-28,10 грн/$.