Минфин на аукционах ОВГЗ 8 февраля привлек в госбюджет 1,8 млрд грн и $12,3 млн

|Номер аукциона
|22
|23
|24
|25
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000223861
|Доразмещение UA4000221568
|Доразмещение UA4000200885
|Доразмещение UA4000224380
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|08.02.2022
|08.02.2022
|08.02.2022
|08.02.2022
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|09.02.2022
|09.02.2022
|09.02.2022
|09.02.2022
|Дата оплаты процентов
|20.07.2022
|20.04.2022
|16.02.2022
|Дата оплаты процентов
|18.01.2023
|19.10.2022
|17.08.2022
|Дата оплаты процентов
|19.04.2023
|15.02.2023
|Дата оплаты процентов
|16.08.2023
|Дата оплаты процентов
|14.02.2024
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|57.85
|79.85
|64.70
|Номинальный уровень доходности. %
|10.80
|11.57
|15.97
|12.94
|Срок обращения (дней)
|105
|343
|434
|735
|Дата погашения
|25.05.2022
|18.01.2023
|19.04.2023
|14.02.2024
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1 688 353 000
|322 764 000
|20 706 000
|65 281 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|1 688 353 000
|22 764 000
|20 706 000
|65 281 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|11 308 165 000
|2 121 542 000
|12 552 383 000
|2 112 493 000
|Количество поданных заявок. шт
|28
|16
|11
|10
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|28
|14
|11
|10
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|11.50
|12.49
|12.00
|13.00
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|11.49
|11.90
|12.00
|13.00
|Установленная доходность. %
|11.50
|12.00
|12.00
|13.00
|Средневзвешенная доходность. %
|11.50
|11.93
|12.00
|13.00
|Поступление в бюджет
|1 634 292 143.44
|22 841 447.32
|22 600 599.00
|69 269 669.10
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|26
|27
|28
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000222152
|Доразмещение UA4000207518
|Доразмещение UA4000220412 (Ном. в $США)
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|08.02.2022
|08.02.2022
|08.02.2022
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|09.02.2022
|09.02.2022
|09.02.2022
|Дата оплаты процентов
|04.05.2022
|01.06.2022
|07.04.2022
|Дата оплаты процентов
|02.11.2022
|30.11.2022
|06.10.2022
|Дата оплаты процентов
|03.05.2023
|31.05.2023
|06.04.2023
|Дата оплаты процентов
|01.11.2023
|29.11.2023
|05.10.2023
|Дата оплаты процентов
|01.05.2024
|29.05.2024
|Дата оплаты процентов
|30.10.2024
|27.11.2024
|Дата оплаты процентов
|28.05.2025
|Дата оплаты процентов
|26.11.2025
|Дата оплаты процентов
|27.05.2026
|Дата оплаты процентов
|25.11.2026
|Дата оплаты процентов
|26.05.2027
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|63.50
|48.95
|19.50
|Номинальный уровень доходности. %
|12.70
|9.79
|3.90
|Срок обращения (дней)
|994
|1 932
|603
|Дата погашения
|30.10.2024
|26.05.2027
|05.10.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1 359 000
|2 659 000
|12 088 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|1 359 000
|2 659 000
|12 088 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|5 265 735 000
|15 281 691 000
|330 966 000
|Количество поданных заявок. шт
|2
|1
|20
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|2
|1
|20
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|#VA-LUE!
|# VAL-UE!
|3.90
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|#VA-LUE!
|#VAL-UE!
|3.90
|Установленная доходность. %
|12.95
|13.25
|3.90
|Средневзвешенная доходность. %
|12.95
|13.25
|3.90
|Поступление в бюджет
|1 397 187.90
|2 365 153.91
|12 250 704.48
Данные: Минфин Украины