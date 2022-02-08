Рэй Далио предупредил о возможном запрете криптовалют в некоторых странах

Криптовалюты слишком уязвимы, их легко отследить и, вероятно, этот класс активов будет запрещен правительствами целого ряда стран. Об этом заявил основатель Bridgewater Associates миллиардер Рэй Далио в интервью Дэвиду Рубенштейну.

По словам Далио, учитывая размер криптовалютного рынка, ему «уделяется слишком много внимания». Он подтвердил, что цифровые активы составляют «ничтожный процент» его личного инвестиционного портфеля.

В декабре 2021 года миллиардер заявил, что в целях диверсификации вложился в Ethereum. Он не раскрыл точную сумму вложений, но сказал, что «не очень много».





В разговоре с Рубенштейном он отметил, что использование криптовалют сопряжено с рисками, которые не в последнюю очередь связаны с прозрачностью блокчейна. Миллиардер также заявил, что цифровые активы «объявят вне закона, возможно, целый ряд правительств».

По мнению главы Bridgewater Associates, люди все чаще задаются вопросом, что использовать в качестве средства обмена и хранения ценности. Он подчеркнул, что фиат будет испытывать все большую конкуренцию со стороны цифровых валют.

Он также посоветовал создать инвестиционный портфель, диверсифицированный по классам активов и рынкам. Миллиардер также отметил, что «наличные - это мусор».

Напомним, Далио уже предупреждал о потенциальном запрете криптовалют властями. В сентябре он заявил, что регуляторы «убьют» биткоин в случае его массового успеха.



