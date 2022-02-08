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Справочный курс гривны 8 февраля повышен на 6,11 коп до 27,9494 грн/$1
12:39 08.02.2022 |
Национальный банк 8 февраля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 6.11 коп. до 27,9494 UAH/USD.
|Показатель
|07.01.2022
|08.02.2022
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.0105
|27.9494
|0.218
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