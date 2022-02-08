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В Банке Англии назвали «маловероятным» выпуск розничного кошелька для CBDC
11:30 08.02.2022 |
Даже в случае положительного решения касательно выпуска CBDC Банк Англии не намерен разрабатывать кошелек для розничных сценариев использования национальной цифровой валюты. Об этом The Block рассказала старший менеджер подразделения CBDC регулятора Кэти Форчун.
«Я думаю, что с уверенностью можно сказать - выпуск [Банком Англии] розничного кошелька маловероятен», - заявил она.
По словам Форчун, более вероятно, что подобные цифровые кошельки будут разрабатываться частным сектором.
Банк Англии еще не принял решения о запуске CBDC. До конца 2022 года ЦБ совместно с Министерством финансов Великобритании проведет общественные консультации на эту тему.
Форчун отметила, что большинство технических аспектов предполагаемого инструмента еще не согласованы. По ее словам, до сих пор не ясно, будет ли CBDC базироваться на технологии блокчейн.
«Для нас это все еще открытый вопрос. Не считается само собой разумеющимся, что инструмент будет построен на блокчейне, но и не считается, что нет», - сказала Форчун.
Она добавила, что регулятор собирает мнения специалистов из числа представителей банков, финтех-компаний и ученых.
По словам Форчун, если Банк Англии после публикации консультативного документа решит выпустить CBDC, проект вступит в фазу разработки, которая предполагает «создание некоторых прототипов». Она считает, что национальная цифровая валюта Великобритании увидит свет не ранее 2025 года.
Напомним, в Банке Англии заявили, что после выпуска CBDC в инструмент могут перейти 20% депозитов физических лиц и корпораций.
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