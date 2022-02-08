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Золото 8 февраля падает в цене на укреплении доллара
08:10 08.02.2022 |
Стоимость золота во вторник утром снижается на фоне роста курса доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.17 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,6 доллара, или на 0,09% - до 1820,15 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,94% - до 22,858 доллара за унцию.
Давление на стоимость золота оказывает рост доллара, индекс которого (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) повышается на 0,19%, до 95,58 пункта. Более дорогой доллар делает золото менее привлекательным для покупки.
В четверг будет опубликована статистика по инфляции в США в январе. Эксперты ожидают, что годовая инфляция в стране ускорилась до 7,3% с 7% в декабре. Такой уровень роста цен может стать рекордным с февраля 1982 года. При этом в случае более высокой инфляции золото становится активом-убежищем, выгодным для покупки.
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