Доллар дорожает к евро и иене 8 февраля утром

Курс доллара во вторник утром растет по отношению к другим основным мировым валютам, инвесторы ожидают ряда макроэкономических данных по США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 EET курс евро к доллару снижается до 1,1425 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1442 доллара. Курс доллара к иене растет до 115,39 иены за доллар со 115,12 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) повышается на 0,16%, до 95,55 пункта.

Основным событием для валютных рынков станут данные по годовой инфляции в США в январе, которая, как считают аналитики, ускорилась до максимальных с февраля 1982 года 7,3% с декабрьских 7%.

Кроме того, позднее во вторник будут обнародованы данные по дефициту торгового баланса США, который, по мнению аналитиков, в декабре вырос на 2,8 миллиарда долларов, до 83 миллиардов.