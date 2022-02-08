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Доллар дорожает к евро и иене 8 февраля утром
08:07 08.02.2022 |
Курс доллара во вторник утром растет по отношению к другим основным мировым валютам, инвесторы ожидают ряда макроэкономических данных по США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.50 EET курс евро к доллару снижается до 1,1425 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1442 доллара. Курс доллара к иене растет до 115,39 иены за доллар со 115,12 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) повышается на 0,16%, до 95,55 пункта.
Основным событием для валютных рынков станут данные по годовой инфляции в США в январе, которая, как считают аналитики, ускорилась до максимальных с февраля 1982 года 7,3% с декабрьских 7%.
Кроме того, позднее во вторник будут обнародованы данные по дефициту торгового баланса США, который, по мнению аналитиков, в декабре вырос на 2,8 миллиарда долларов, до 83 миллиардов.
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