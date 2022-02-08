Национальный банк 7 февраля довольно активно участвовал в торгах, выкупая чрезмерный объем предложения

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

На первых межбанковских торгах новой недели котировки пары гривна/доллар опустились ниже психологической отметки, что позволило и НБУ опустить курс. Есть основания полагать, что доллар будет дешеветь и дальше.

Официальный курс доллара на вторник, 8 февраля, установлен Нацбанком на уровне 27,99 грн/$, что на 15 копеек ниже показателей понедельника.

Евро подешевел на 20 копеек, до 32,07 грн/€.

Курс на межбанке

Торги межбанка в понедельник, 7 февраля, стартовали котировками на уровнях закрытия пятничной сессии, но под давлением избыточного предложения инвалюты и дефицита спроса начали быстро снижаться.

В целом торги понедельника в точности повторяли пятничную сессию, констатировала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько.

К 10 часам курс вплотную приблизился к психологической отметке 28 грн/$, а ближе к 11:00 преодолел ее.

Как и в конце прошлой недели, в понедельник Национальный банк "довольно активно участвовал в торгах, выкупая очевидно чрезмерный объем предложения", отмечает казначей.

"Регулятор придерживался комбинированной тактики: осуществлял интервенции по лучшей цене и единому курсу в терминале Bloomberg, приобретал доллар в терминале Refinitiv. Первые интервенции сегодня НБУ совершал по курсу 28,01 грн/$, но ближе к концу дня покупал валюту уже по 27,97 грн/$", - рассказала Золотько.

Проводимая Нацбанком стратегия не позволяет сколько-нибудь точно подсчитать объем его интервенций, но банкиры примерно оценивают их в $80-100 млн. Суммарный объем торгов в терминале Bloomberg при этом составил $225 млн, что немногим выше средних показателей понедельника.

"Впрочем, учитывая активность регулятора в терминале Refinitiv, эта цифра может не вполне корректно отражать общую ликвидность сегодняшних торгов", - заметила Золотько.

Завершались торги понедельника котировками в рамках 27,94-27,95 грн/$.

В целом на рынке сохраняются актуальные для конца прошлой недели тенденции. Активно распродают валютную выручку экспортеры. Дополнительно объем предложения усиливается за счет валютных продаж агропроизводителей.

Кроме того, гораздо больше оптимизма ощущается в отношении Украины и среди иностранных инвесторов.

"Распродажи ОВГЗ заметно замедлились, доходность еврооблигаций пусть и не слишком быстро, но продолжает сокращаться. К примеру, облигации с погашением в сентябре нынешнего года опустились в доходности до 11,5-12,8%", - указала Золотько.

Банкир считает высокой вероятность сохранения указанных тенденций и на торгах вторника, полагая, что они пройдут в рамках 27,77-28,03 грн/$.