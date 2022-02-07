Мировые финтех-компании привлекли $210 млрд инвестиций в 2021 г. - KPMG

Мировые финтех-компании привлекли инвестиции на сумму свыше $210 млрд в 2021 году - на 70% больше, чем годом ранее, в частности, благодаря росту интереса инвесторов к криптовалютам и технологии блокчейн, говорится в отчете KPMG.

Инвестиции в сервисы, ориентированные на криптовалюты и блокчейн, достигли рекордных $30 млрд. Приток средств инвесторов в компании, занимающиеся платежными технологиями, составил $51,7 млрд, в компании сферы кибербезопасности - $4,9 млрд.

Финтех-компании EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) привлекли инвестиции в $77,4 млрд, причем пять из 10 крупнейших сделок пришлось на долю Великобритании. Инвестиции в британские компании сектора взлетели в 7 раз по сравнению 2020 годом и составили $37,3 млрд.

Крупнейшей сделкой в секторе, закрытой в 2021 году, стало приобретение оператором Лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group Plc (LSEG) одного из ведущих мировых поставщиков финансовой информации Refinitiv.

Инвестиции в американские финтех-компании в минувшем году составили $105 млрд, в компании Азиатско-Тихоокеанского региона - $27,5 млрд.