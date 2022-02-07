"По состоянию на 1 февраля 2022 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $29,287 млрд. По итогам января они снизились на 5,3%, однако, превышали среднегодовой уровень 2021 года. Уменьшение уровня международных резервов в течение прошлого месяца обусловлено, прежде всего, валютными интервенциями Нацбанка, направленными на сглаживание чрезмерных колебаний на валютном рынке, вызванных преимущественно психологическим фактором", – поясняется в сообщении.
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Международные резервы Украины в январе 2022г снизились на 5,3% до $29,3 млрд – НБУ
Международные резервы Украины по состоянию на 1 февраля 2022 года, по предварительным данным, составили $29,287 млрд (в эквиваленте), что на 5,3% меньше, чем на начало 2022 года ($30,941 млрд), свидетельствуют данные Национального банка Украины, обнародованные в понедельник.
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