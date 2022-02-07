Золото дорожает 7 февраля на отсутствии аппетита к риску

Стоимость золота растет в понедельник утром на отсутствии рисковых настроений, инвесторы оценивают вероятность ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.35 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 3,45 доллара, или на 0,2%, до 1811,35 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 1,41%, до 22,793 доллара за унцию.

После того, как ФРС США сигнализировал о вероятно скором повышении базовой процентной ставки, инвесторы оценивают вероятность ужесточения монетарной политики регулятора. Трейдеры предпочитают покупать активы-убежища, такие как золото, во избежание риска.

Кроме того, поддержку драгоценному металлу оказывает пятничный отчет по рынку труда в США. Так, безработица в стране в январе выросла до 4% с уровня декабря в 3,9%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 467 тысяч. При этом аналитики ожидали сохранения безработицы на уровне декабря и роста числа занятых в несельскохозяйственном секторе на 150 тысяч.

"Цена на драгоценный металл выросла после выхода отчета о занятости в США, который оказался лучше, чем ожидалось, а также в связи с тем, что трейдеры пересматривают вопрос о том, будет ли Федеральная резервная система более агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику", - сообщили газете Wall Street Journal аналитики ANZ.