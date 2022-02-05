Межбанковские торги 4 февраля ознаменовались практически полным отсутствием спроса со стороны большинства участников рынка

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

Официальный курс доллара на понедельник, 7 февраля, установлен Нацбанком на уровне 28,14 грн/$, что на 14 копеек ниже показателей пятницы.

Евро подорожал на 36 копеек, до 32,27 грн/€.

Курс на межбанке

Межбанковские торги пятницы, 4 февраля, открывались котировками на уровне 28,22-28,24 грн/$ и удерживались в данном коридоре еще примерно час после начала сессии.

Однако, как рассказывает директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, по мере активизации торгов объем предложения увеличивался, в то время как спрос оставался спокойным.

В целом пятничные торги прошли на фоне значительного преобладания предложения инвалюты над спросом.

"В результате еще до полудня курс опустился в диапазон 28,1-28,12 грн/$. В этом коридоре котировки удерживались вплоть до окончания сегодняшней сессии", - отметила Золотько.

Интерес к валюте не проявили даже энергоимпортеры. Из-за отсутствия спроса в торгах довольно активно участвовал Национальный банк. Регулятор выкупал избыточный объем предложения валюты вначале по курсу 28,13 грн/$, затем по 28,12 грн/$, а в финальной части торгов приобретал доллар по 28,11 грн/$.

"Однако крупных ордеров в Bloomberg НБУ сегодня не выставлял, потому точно определить объем его интервенций затруднительно. Полагаю, что речь может идти о $50-70 млн", - заметила казначей Юнекс Банка.

Нельзя назвать очень большим и суммарный объем торгов пятницы - в Bloomberg за день провели сделок на $186 млн, что соответствует средним показателям. Однако даже при этом на рынке весь день наблюдался существенный дисбаланс в пользу предложения валюты, добавила Золотько.

Она указала, что не выровнял дисбаланс даже тот факт, что иностранные инвесторы продолжили сокращать свой портфель в облигациях внутреннего госзайма (ОВГЗ). С пятницы по пятницу их вложения уменьшились на 2,7 млрд грн.

Но в отсутствии других дополнительных источников спроса этого объема недостаточно, чтобы развернуть курсовой тренд.

"Не несет значительной угрозы для гривны и анонсированный план импорта газа, на выполнение которого в феврале нужно будет израсходовать валютный эквивалент 7-8 млрд грн. Однако часть этой суммы, похоже, уже сформирована. А оставшаяся, очевидно, будет равномерно распределена по календарю", - пояснила банкир.

Золотько считает, что тренд на укрепление гривны будет оставаться актуальным и в понедельник, но только если за выходные в информационном пространстве не произойдет каких-то существенных изменений.

По ее оценкам, торги понедельника пройдут в рамках 27,95-28,25 грн/$.