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Курс евро 4 февраля незначительно замедлил рост к доллару после выхода европейской статистики
13:36 04.02.2022 |
Курс евро к доллару в пятницу днем незначительно замедлил темпы роста после публикации слабой статистики по еврозоне, рынки ожидают статистику по США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.01 EET курс евро к доллару растет до 1,1461 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1438 доллара, курс доллара к иене сохраняется на уровне прошлого закрытия в 114,95 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается на 0,06%, до 95,32 пункта.
Согласно данным статистического агентства Евростат, розничные продажи еврозоны в декабре упали на 3% к ноябрю, хотя прогнозировалось их снижение на 0,5%. В годовом выражении показатель вырос на 2%, что оказалось меньше ожидаемого роста на 5,1%. До выхода статистики курс евро к доллару рос на 0,23%, до 1,1465 доллара за евро.
Позднее в ходе торгов будет опубликована важная статистика по США. Так, минтруда страны обнародует данные по безработице в январе. Аналитики полагают, что ее уровень остался на декабрьской отметке в 3,9%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 150 тысяч после 199 тысяч месяцем ранее.
"Доллар может остаться под давлением в пятницу в ожидании слабых данных по безработице в США. Ослабление доллара после предыдущей статистики по безработице и риски негативной статистики сегодня означают, что восстановления доллара придется ждать на следующей неделе", - приводит мнение аналитиков ING газета Wall Street Journal.
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