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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Справочный курс гривны 4 февраля повышен на 9,57 коп до 28,1748 грн/$1

12:36 04.02.2022 |

Финансы

 

Национальный банк 4 февраля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 9.57 коп. до 28,1748 UAH/USD.

Показатель03.01.202204.02.2022%
Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$) 28.2705 28.17480.339
Данные: НБУ
 

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