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Справочный курс гривны 4 февраля повышен на 9,57 коп до 28,1748 грн/$1
12:36 04.02.2022 |
Национальный банк 4 февраля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 9.57 коп. до 28,1748 UAH/USD.
|Показатель
|03.01.2022
|04.02.2022
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.2705
|28.1748
|0.339
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