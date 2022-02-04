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Доход биткоин-майнеров в январе снизился до $1,21 млрд
10:35 04.02.2022 |
В январе 2022 года доход биткоин-майнеров составил $1,21 млрд, что на 15% ниже показателя предыдущего месяца. Об этом говорится в отчете ForkLog.
Доля комиссий в поступлениях майнеров первой криптовалюты упала до рекордно низкой отметки - 1,15% или $13,9 млн.
За первый месяц года Ethereum-майнеры заработали $2,62 млрд - на 7% меньше, чем в декабре. Комиссии в поступлениях превысили доход от добытых блоков - $1,33 млрд против $1,28 млрд.
Хешрейт биткоина в январе вырос на 5,33% (показатель, сглаженный 7-дневной скользящей средней), а сложность добычи увеличилась на 9,77%. Это свидетельствует о наращивании глобальных майнинговых мощностей и полном восстановлении показателей после «Великой миграции» китайских майнеров, а также об уверенности участников рынка в долгосрочных перспективах первой криптовалюты.
В лидеры по хешрейту в январе вышел пул американской компании Foundry.
Общая вычислительная мощность сети вплотную приблизилась к 200 EH/s, обновив исторический максимум.
10 января средняя комиссия в сети Ethereum перешагнула отметку в $50, тогда как показатель биткоина не достиг $3. Последнее обусловлено невысокой ончейн-активностью на фоне падающего рынка и обновлением Taproot.
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