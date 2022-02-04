Финансовые новости
- |
- 04.02.22
- |
- 09:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 03.02.2022
09:39 04.02.2022 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|31.12.2021
|8.0000
|04.01.2022
|8.0127
|05.01.2022
|8.0140
|06.01.2022
|8.0078
|10.01.2022
|8.0000
|11.01.2022
|8.0247
|12.01.2022
|8.0415
|13.01.2022
|8.0424
|14.01.2022
|8.0171
|17.01.2022
|8.0789
|18.01.2022
|8.1046
|19.01.2022
|8.0854
|20.01.2022
|8.2408
|21.01.2022
|9.0260
|24.01.2022
|9.0000
|25.01.2022
|9.0671
|26.01.2022
|9.1151
|27.01.2022
|9.2185
|28.01.2022
|9.1977
|31.01.2022
|9.0310
|01.01.2022
|9.0868
|02.01.2022
|9.0610
|03.01.2022
|9.0043
Данные НБУВ соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-р
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|ВСК по Крыму. Зачем «слуги народа» решили сотрудничать с ФСБ РФ
ТОП-НОВОСТИ
|Украина и Турция подписали соглашение о свободной торговле
|Неправильный президент. Зачем Шкарлет подставляет Зеленского с Могилянкой
|Культ предательства. Почему Зеленский обрек себя на новые скандалы
|Зеленский: Полностью поддерживаю «Слугу народа» по исключению Трухина из рядов партии
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Остаток средств на корсчетах банков 04.02.22
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 03.02.2022
|Доллар слабеет 4 февраля перед выходом статистики по США
|Апрельские фьючерсы на золото незначительно дорожают до $1807,65 за тройскую унцию
|Биржи АТР растут 4 февраля в ожидании коррекции на американских рынках
|Фондовый рынок США 3 февраля заметно снизился на негативе от Meta
Это интересно
|SpaceX представила премиум-подписку на спутниковый интернет Starlink — до 500 Мбит/с за $500 в месяц
|Skoda Enyaq Coupe стал первым электрокаром с RS-версией
|Генеральный директор Google рассказал о своём отношении к web3
|Коалиция компаний разработала технический стандарт для борьбы с дипфейками
|Электромобили оказались в 60 раз безопаснее бензиновых авто – исследование
|Sony купила разработчика игр Halo и Destiny за 3,6 миллиарда долларов
|Заработал первый в Европе квантовый суперкомпьютер с более чем 5000 кубитами