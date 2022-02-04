Доллар слабеет 4 февраля перед выходом статистики по США

Курс евро к доллару в пятницу утром растет, американская валюта продолжает дешеветь после заседаний Европейского (ЕЦБ) и британского центробанков, также доллар слабеет к иене, в то время как инвесторы ожидают данных о безработице и рабочих местах в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.11 EET курс евро к доллару растёт до 1,1467 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1438 доллара, курс доллара к иене снижается до 114,89 иены за доллар со 114,95 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается на 0,22%, до 95,17 пункта.

Инвесторы ожидают позднее в пятницу публикации макростатистики. Аналитики полагают, что уровень безработицы в США остался на декабрьской отметке в 3,9%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 150 тысяч.

Суммарно за неделю долларовый индекс опустился более чем на 2%. Курс евро к доллару в четверг при этом вырос на 1,2%, а с начала недели может показать рост на 2,9%. Таким образом, текущая неделя может стать для доллара худшей с марта.

Частично такой динамике способствовало то, что хотя ЕЦБ по итогам вчерашнего заседания сохранил учётную процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне, британский центробанк всё же ожидаемо поднял её снова, как и после предыдущего заседания - на этот раз до 0,5% с 0,25%, объявив также о планах сокращения выкупа корпоративных облигаций в будущем.

Это заставляет ждать подобного и от европейского регулятора, что позитивно для евро. "Итак, ситуация сегодня такова, что ЕЦБ, вероятно, поднимет ставку, и это случится быстрее, чем мы думали", - считает аналитик Silicon Valley Bank Скотт Петруска (Scott Petruska), слова которого приводит газета Wall Street Journal.