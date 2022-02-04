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Апрельские фьючерсы на золото незначительно дорожают до $1807,65 за тройскую унцию
08:05 04.02.2022 |
Цена на золото в пятницу утром незначительно растёт, пытаясь закрепиться на уровне выше 1800 долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.36 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 3,55 доллара, или на 0,2%, до 1807,65 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,59%, до 22,508 доллара за унцию.
Доллар в последнее время дешевеет по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) с начала недели может продемонстрировать снижение на 2% - худшую динамику с марта. При удешевлении доллара драгоценный металл становится доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.
При этом инвесторы пока не очень активно покупают золото, поскольку доходность альтернативы на рынке "надёжных" инвестиций - десятилетних US Treasuries - выросла в четверг до 1,836% с 1,771%, и показатель продолжает сейчас рост - до 1,847%.
Внимание трейдеров также будет сосредоточено на макростатистике из США: безработице за январь, которая будет опубликована в пятницу, а также данных об инфляции в стране, они будут опубликованы позднее.
"Золото, скорее всего, будет колебаться возле отметки в 1800 долларов, но если отчет об инфляции на следующей неделе покажет более высокие результаты с годовым показателем выше 7,3%, распродажи могут опустить стоимость золота до январских минимумов", - считают аналитики Oanda, которых цитирует газета Wall Street Journal.
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