На межбанке 3 февраля курс гривны продолжил укрепляться. Похоже, тенденция сохранится и в ближайшие дни

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

Официальный курс доллара на пятницу, 4 февраля, установлен Нацбанком на уровне 28,27 грн/$, что на 11 копеек ниже показателей четверга.

Евро подешевел на 23 копейки, до 31,91 грн/€.

Курс на межбанке

Первая сделка на межбанковских торгах в четверг, 3 февраля, через терминал Bloomberg прошла по курсу 28,305 грн/$. Но, как объясняет директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, на фоне преобладающего предложения котировки с первых минут торгов начали быстро опускаться.

"Продавцы сегодня предпринимали несколько попыток поднять котировки, однако все попытки оказывалась безуспешны - как только курс приближался к отметке 28,3 грн/$, спрос заметно сокращался и котировки вновь опускались", - рассказала о ситуации на торгах казначей.

По ее словам, в целом сессия четверга прошла очень спокойно. Всю активную часть торгов пара гривна/доллар торговалась в очень узком коридоре 28,25-28,29 грн/$, лишь изредка выходя за его пределы.

Объем торгов при этом заметно вырос по сравнению со средой. За день в Bloomberg прошло сделок на $255 млн.

Завершались торги четверга котировками на уровне 28,24-28,26 грн/$.

Золотько выделила два фактора, которые обеспечили сессии курсовую стабильность. С одной стороны, стабилизация на рынке в последние дни заметно оживила валютные продажи.

С другой, хотя основной спрос на инвалюту сегодня создали энергоимпортеры, они придерживались очень осторожной стратегии и старались не создавать своими покупками избыточного давления на гривну.

Банкир предполагает, что в ближайшие дни подобные тенденции будут оставаться актуальными на межбанке. Сейчас ослабил спрос на инвалюты гораздо более спокойный информационный фон, а объем предложения при этом вырос.

"В ближайшей перспективе, учитывая приближающуюся посевную, предложение продолжит увеличиваться. Это создает хорошие возможности для покупки валюты энергоимпортерам и балансирует рынок", - делает вывод Золотько.

По ее оценкам, на пятничных торгах будет сохраняться тренд на умеренное укрепление гривны, а сессия пройдет в рамках 28,12-28,34 грн/$.