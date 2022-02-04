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На межбанке 3 февраля курс гривны продолжил укрепляться. Похоже, тенденция сохранится и в ближайшие дни
23:46 03.02.2022 |
Официальный курс доллара на пятницу, 4 февраля, установлен Нацбанком на уровне 28,27 грн/$, что на 11 копеек ниже показателей четверга.
Евро подешевел на 23 копейки, до 31,91 грн/€.
Курс на межбанке
Первая сделка на межбанковских торгах в четверг, 3 февраля, через терминал Bloomberg прошла по курсу 28,305 грн/$. Но, как объясняет директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, на фоне преобладающего предложения котировки с первых минут торгов начали быстро опускаться.
"Продавцы сегодня предпринимали несколько попыток поднять котировки, однако все попытки оказывалась безуспешны - как только курс приближался к отметке 28,3 грн/$, спрос заметно сокращался и котировки вновь опускались", - рассказала о ситуации на торгах казначей.
По ее словам, в целом сессия четверга прошла очень спокойно. Всю активную часть торгов пара гривна/доллар торговалась в очень узком коридоре 28,25-28,29 грн/$, лишь изредка выходя за его пределы.
Объем торгов при этом заметно вырос по сравнению со средой. За день в Bloomberg прошло сделок на $255 млн.
Завершались торги четверга котировками на уровне 28,24-28,26 грн/$.
Золотько выделила два фактора, которые обеспечили сессии курсовую стабильность. С одной стороны, стабилизация на рынке в последние дни заметно оживила валютные продажи.
С другой, хотя основной спрос на инвалюту сегодня создали энергоимпортеры, они придерживались очень осторожной стратегии и старались не создавать своими покупками избыточного давления на гривну.
Банкир предполагает, что в ближайшие дни подобные тенденции будут оставаться актуальными на межбанке. Сейчас ослабил спрос на инвалюты гораздо более спокойный информационный фон, а объем предложения при этом вырос.
"В ближайшей перспективе, учитывая приближающуюся посевную, предложение продолжит увеличиваться. Это создает хорошие возможности для покупки валюты энергоимпортерам и балансирует рынок", - делает вывод Золотько.По ее оценкам, на пятничных торгах будет сохраняться тренд на умеренное укрепление гривны, а сессия пройдет в рамках 28,12-28,34 грн/$.
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