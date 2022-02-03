Небанковские финансовые группы в 2022г начинают отчитываться по-новому - НБУ

Небанковские финансовые группы (НФГ) с 1 января 2022 года отчитываются по-новому, руководствуясь Положением о порядке надзора на консолидированной основе за небанковскими финансовыми группами, утвержденным постановлением правления Национального банка Украины (НБУ) 2 декабря 2021 года (№ 128), сообщается на сайте регулятора.

Согласно п. 127 данного Положения, периодичность предоставления и состав консолидированной отчетности небанковской финансовой группы зависят от размера активов группы на последнюю отчетную дату (квартал), к которой она отнесена: большая - более 2 млрд грн, средняя - более 1 млрд грн, малая - менее 1 млрд грн.

Ответственное лицо большой небанковской финансовой группы, кроме годовой, составляет также промежуточную консолидированную отчетность, включающую: консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом состоянии (консолидированном балансе), сокращенный отчет о прибыли, убытках, совокупном доходе, а также детализацию отдельных существенных статей финансовой отчетности, информацию о существенных внутригрупповых операциях.

НБУ отмечает, что по данным консолидированной отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, к большим небанковским финансовым группам относятся: Vienna Insurance Group Ukraine, Граве Украина, FAIRFAX, УНИКА Украина, НФГ "Группа ПЗУ Украина", НФГ "NOVAPAY".

Ответственное лицо небанковской финансовой группы должно подавать в НБУ промежуточную консолидированную отчетность небанковской финансовой группы не позднее последнего рабочего дня второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

В то же время ответственное лицо средней или малой небанковской финансовой группы должно подавать регулятору промежуточную консолидированную отчетность по его требованию.

Годовая консолидированная отчетность небанковской финансовой группы, в том числе за 2021 год, представляется в Национальный банк вместе с аудиторским отчетом субъекта аудиторской деятельности.

Ответственное лицо НФГ также обязано не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, обнародовать годовую консолидированную отчетность вместе с аудиторским отчетом путем размещения на собственном веб-сайте.