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В 2021 объем наличных в обращении вырос на 12,4% до 627,6 млрд гривен
В 2021 году объем наличных в обращении вырос на 12,4% до 627,6 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.
627,6 млрд гривен - такова общая сумма наличных, которая обращалась в Украине на 1 января 2022 года.
В частности: 2,95 млрд шт. банкнот на общую сумму 622,6 млрд гривен, а также 13,99 млрд шт. монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 4,8 млрд гривен.
то на 69,1 млрд гривен, или на 12,4% больше, чем на начало прошлого года (на 01.01.2021 - 558,5 млрд гривен).
В то же время за 2020 год количество наличных денег в обращении выросло на треть, или на 133,4 млрд гривен.
Поэтому в течение 2021 наблюдалось сокращение спроса на наличные.
На одного жителя Украины приходилась 71 банкнота и 162 платежных разменных и оборотных монет (на 01 января 2021 года - 72 и 149 шт. соответственно).
Традиционно лидерство сохраняют: среди банкнот - 200 гривен, а среди монет - 10 копеек (25,1% и 28,6% от общего количества в обращении соответственно).
Меньше всего в наличном обороте банкнот номиналом 1000 гривен (88,8 млн шт., или 3% от общего количества банкнот в обращении), а монет - номиналом 10 гривен (98,3 млн шт., или 0,7% от общего количества монет в обращении).
В обращении еще остается 443,5 млн шт. "золотистых" одногривневых монет (3,2% от общего количества монет в обращении).
Они пока являются действительными платежными средствами, ими можно свободно рассчитаться, но постепенно НБУ выводит их из оборота.
То есть, те "золотистые" одногривневые монеты, которые во время инкассации попадают в банки, не возвращаются обратно в обращение.
Постепенно в обращении их становится все меньше.
Их место занимают соответствующие "серебристые" оборотные монеты.
Как сообщали Українські Новини, в январе-июне 2021 года объем наличных в обращении вырос на 4,8% до 585,2 млрд гривен.
В наличном обращении Украины находилось 3 млрд штук банкнот и 13,5 млрд штук монет по состоянию на 1 января 2021 года.
На одного украинца приходилось 72 банкноты и 149 разменных и платежных оборотных монет.
В 2021 году денежная база выросла на 11,2% с 595,993 млрд гривен до 662,499 млрд гривен.
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