Клиенты банков в январе купили свыше 10% валюты на условиях форвард

Доля покупки клиентами банков безналичной валюты на условиях форвард в январе достигла рекордных 10,3%, что почти вдвое выше максимального уровня прошлого года – 5,6%, который фиксировался в ноябре-декабре, сообщает Национальный банк Украины.

Согласно его данным, всего на условиях форвард за январь был приобретен эквивалент $937,7 млн. В отдельные дни объем покупки превышал $100 млн, а доля форвардных операций достигала 21,9% (12 января) и даже 29,9% (17 января).

Доля операций по продаже валюты на условиях форвард в январе, который в целом характеризовался ослаблением гривни, была ниже – 4,3%, или $304,4 млн в абсолютных показателях. Однако это все равно намного больше, чем в прошлом году, в котором наивысший показатель в 1,2-1,3% ($60-80 млн по абсолютному значению) был достигнут в январе-феврале.

Более того, как указывается в материалах НБУ, в период разворота рынка и существенного укрепления гривни, в частности 31 января, объем операций по продаже валюты на условиях форвард достиг $100,6 млн, а их доля – 23,7%.

В целом за январь-2022 объем покупки безналичной валюты клиентами банков составил $9,09 млрд, продажи – $7,15 млрд, тогда как месяцем ранее – соответственно $12,01 млрд и $11,17 млрд.