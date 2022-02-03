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Справочный курс гривны 3 февраля повышен на 13,27 коп до 28,2705 грн/$1
12:32 03.02.2022 |
Национальный банк 2 февраля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 13.27 коп. до 28,2705 UAH/USD.
|Показатель
|02.01.2022
|03.02.2022
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|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.4032
|28.2705
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