Binance увеличила размер активов в страховом фонде до $1 млрд

Криптовалютная биржа Binance объявила об увеличении размера активов до $1 млрд в фонде Secure Asset Fund for Users (SAFU), призванном защитить средства пользователей в экстренных случаях.

Согласно опубликованной информации, на балансе SAFU числится 1 036 269 BNB, 300 млн BUSD и 7952 BTC. В компании подчеркнули, что общая сумма в долларах указана на момент открытия 29 января 2022 года.

«Binance призывает все централизованные биржи публиковать адреса кошельков своих страховых фондов, поскольку это принесет пользу всей экосистеме и продемонстрирует властям, регуляторам и заинтересованным сторонам нашу коллективную приверженность поддержанию доверия, целостности и прозрачности в криптоэкосистеме», - говорится в заявлении.

О cоздании фонда биржа объявила в июле 2018 года после зафиксированных на площадке необычных сделок с использованием API-ключей. Тогда Binance обещала отчислять в него 10% от собираемых комиссий.

Напомним, в октябре 2021 года Binance объявила о запуске фонда на $1 млрд для развития и поддержки экосистемы Binance Smart Chain.



